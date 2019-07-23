Падение выручки от поставок SSJ-100 объяснили планами продавать его во II полугодии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК" объяснило семикратное падение выручки от серийных поставок Sukhoi Superjet 100 за первые шесть месяцев года тем, что основные продажи лайнеров запланированы во II полугодии.

"Выручка компании АО "ГСС" преимущественно формируется как результат продажи воздушных судов. В текущем году основные поставки самолетов SSJ-100 в соответствии с планом продаж компании запланированы на вторую половину года", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Как сообщалось со ссылкой на отчет ГСС накануне, в I полугодии 2019 года компания более чем в 7 раз снизила выручку от серийного производства и поставок SSJ-100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд руб. Общая выручка также просела - почти в 4 раза, до 4,2 млрд руб. Чистый убыток ГСС увеличился в годовом выражении на 33%, до 1,07 млрд руб.

В 2018 году поставки "суперджетов" снизились до 26 штук против 30 единиц в 2017 году, говорил бывший глава ГСС Александр Рубцов (покинул должность в апреле). Причиной, по его словам, был дефицит двигателей, который возник из-за поломок у действующих эксплуатантов SSJ-100: моторы, которые производились для оснащения новых самолетов, шли как запасные для старых.

Согласно отчету ГСС за I квартал, за этот период компания вовсе осталась без выручки от серийного производства и поставок SSJ-100. Годом ранее этот показатель был на уровне 3,46 млрд руб.

Катастрофа в аэропорту "Шереметьево"

5 мая самолет "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево" после удара молнии, совершил аварийную посадку и загорелся на взлетно-посадочной полосе. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

В связи с этой катастрофой СМИ обсуждали проблемы подготовки пилотов в России и возможные недостатки SSJ-100.

В опубликованном в июне предварительном докладе Межгосударственного авиационного комитета о причинах трагедии не было указано о серьезных технических неполадках в самолете. Там упоминалось только отключение автопилота и сбоях связи после попадания молнии в самолет. Рекомендаций по повышению безопасности полетов МАК пока решил не давать.