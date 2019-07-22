Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") в I полугодии 2019 года более чем в 7 раз снизило выручку от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд рублей. Такие данные следуют из отчетности компании.

Общая выручка компании за отчетный период упала почти в 4 раза, до 4,2 млрд рублей. Услуги послепродажного обслуживания принесли ГСС 2,06 млрд руб. выручки против 1,09 млрд руб. годом ранее.

Себестоимость продаж снизилась в 4,4 раза, до 3,06 млрд руб., в том числе серийного производства и поставок самолетов - в 7,4 раза, до 1,7 млрд руб.

Чистый убыток ГСС увеличился в годовом выражении на 33%, до 1,07 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на конец первого полугодия составляли 24,8 млрд руб. (на начало года - 44,09 млрд руб.), в том числе заемные средства - 18,2 млрд руб. (на начало года - 37,7 млрд руб.). Краткосрочные обязательства достигли 94,5 млрд руб. (на начало года - 66,1 млрд руб.), в том числе заемные средства - 40 млрд руб. (на начало года - 9,7 млрд руб.).

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ГСС о том, сколько SSJ-100 было поставлено заказчикам за отчетный период.

В 2018 году поставки "суперджетов" снизились до 26 штук против 30 единиц в 2017 году, говорил бывший глава ГСС Александр Рубцов (покинул должность в апреле). Причиной, по его словам, был дефицит двигателей, который возник из-за поломок у действующих эксплуатантов SSJ-100: моторы, которые производились для оснащения новых самолетов, шли как запасные для старых.

Согласно отчету ГСС за I квартал, за этот период компания вовсе осталась без выручки от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100. Годом ранее этот показатель был на уровне 3,46 млрд руб.

Катастрофа в аэропорту "Шереметьево"

5 мая самолет "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево" после удара молнии, совершил аварийную посадку и загорелся на взлетно-посадочной полосе. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

В связи с этой катастрофой СМИ обсуждали проблемы подготовки пилотов в России и возможные недостатки SSJ-100.

В опубликованном в июне предварительном докладе Межгосударственного авиационного комитета о причинах трагедии не было указано о серьезных технических неполадках в самолете. Там упоминалось только отключение автопилота и сбоях связи после попадания молнии в самолет. Рекомендаций по повышению безопасности полетов МАК пока решил не давать.