"Сбербанк страхование" потребовало от собственника ТРЦ "Зимняя вишня" более 25 млн руб.

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области зарегистрировал иск страховой компании "Сбербанк страхование" к основному собственнику сгоревшего в Кемерове ТРЦ "Зимняя вишня" - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, подконтрольно бенефициару кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денису Штенгелову) - на 25,3 млн рублей, сообщается в картотеке судебных дел.

Причина подачи иска в картотеке не указана. Получить комментарий страховой компании "Интерфаксу" пока не удалось. В судебной картотеке также зарегистрировано заявление истца о рассмотрении дела в отсутствие представителей.

Как сообщалось, в апреле-мае 2019 года в Арбитражный суд Кемеровской области обратились страховые компании "РЕСО-Гарантия" с иском на 42 млн рублей и "Согласие" - на 23,2 млн рублей. В "РЕСО-Гарантии" "Интерфаксу" пояснили, что "иск связан с суброгацией (переходом права требования - ИФ) после выплаты страхового возмещения одному из арендаторов торгового центра за пострадавшее при пожаре имущество".

Согласно судебной картотеке, по заявлению СК "Согласие" в конце июня в отношении ККК введены обеспечительные меры в виде ареста денег, "которые, в том числе, будут поступать на банковский счет ККК в пределах 23,2 млн рублей". Предварительное заседание по иску "Согласия" назначено на 5 августа, при этом суд отказал истцу в удовлетворении заявления об ускорении рассмотрения дела.

Иск "РЕСО-Гарантии" сначала был оставлен без движения, затем предварительное заседание по нему отложили на 24 июля.

В качестве третьего лица по обоим искам привлечено ООО "Системный интегратор" (компания, которая смонтировала систему пожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" и содержала ее).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.