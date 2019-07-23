Продукты питания в РФ в январе-июне дорожали в 2 раза быстрее, чем в ЕС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рост цен на продукты питания в РФ за январь-июнь 2019 года составил 3,4%, в то время как в ЕС продовольствие стало дороже на 1,7%. Это следует из данных Федеральной службы статистики (Росстат).

В том числе в июне цены на продукты питания в РФ снизились на 0,7%, а в Евросоюзе они оставались стабильными.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2018 году дорожали быстрее, чем в ЕС, в 4,2 раза - 5,5% роста против 1,3%, в то время как в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0,7%, а в ЕС - 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в России за январь-июнь 2019 года отмечался существенный прирост цен на овощи - 12,7% (в ЕС - 3,1%).

Фрукты в РФ подорожали за шесть месяцев на 11,2% (в ЕС стали дороже на 3,5%), хлебобулочные изделия и крупы - на 4,7% (в среднем по ЕС они подорожали на 1,3%).

Цены на рыбу и морепродукты в РФ увеличились за январь-июнь на 2,8% (в ЕС - на 1,1%), на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 1,7% (в ЕС - на 1,1%), на масла и жиры - на 2,1% (в среднем по ЕС цены на них снизились на 0,8%), на молочные изделия, сыры и яйца - на 0,3% (в ЕС - на 0,5%), на мясо и мясопродукты - на 0,9% (в ЕС - на 2%).