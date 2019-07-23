Новый закон о контрольно-кассовой технике не обеспокоил Qiwi

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Принятый Госдумой закон с запретом удаленного использования контрольно-кассовой техники (ККТ) не скажется на бизнесе и финансовых показателях компании Qiwi. Об этом говорится в пресс-релизе платежного сервиса.

Законопроект о запрете удаленной ККТ депутаты приняли в третьем чтении 16 июля. Предполагается, что владельцам платежных терминалов придется ККТ встраивать в эти автоматы или подключать по проводам. Ассоциация банков России направила в Федеральную налоговую службу письмо и предупредила, что принятие этого закона приведет к сокращению количества платежных терминалов, таких, как использует Qiwi, екатеринбургская сеть TelePay, красноярский "КАССервиса" и омский "Апельсина".

"Все наши киоски и терминалы генерируют лишь 5% чистой выручки платежного сегмента по состоянию на 30 сентября 2018 года, в то время как 82% этой выручки генерируется электронными кошельками", - говорится в сообщении Qiwi. При этом компания предупредила, что киоски и терминалы все еще остаются важными элементами платежной инфраструктуры. Киосками Qiwi компания не владеет напрямую, они принадлежат агентам, на которых и упадут дополнительные издержки.

В первую очередь новые правила коснутся наименее прибыльных киосков, владельцы которых не захотят устанавливать дополнительное оборудование, считают в Qiwi.

Ассоциация банков России в письме предупредила, что многие терминалы технически не позволяют встроить в них контрольно-кассовые аппараты. Также организация указала, что до сих пор данные об операциях через терминалы успешно передавались ФНС и с удаленной ККТ, поэтому закон является избыточным. Кроме того, она обратила внимание, что поправки были приняты Думой быстро и без обсуждения с участниками рынка и экспертного сообщества.

Принятие закона сократит доступность финансовых услуг для жителей небольших населенных пунктов, которые через терминалы пополняют счета, платят за услуги ЖКХ и обслуживают кредиты, сказал "Коммерсанту" начальник правового управления ассоциации "Россия" Сергей Клименко. По его словам, для исполнения закона придется "перестроить всю налаженную сеть", а там, где это будет дорого, придется аппараты убрать.