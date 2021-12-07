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Думе предложили расширить обязательное применение кассовых аппаратов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 33099-8, который сокращает перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется применение контрольно-кассовой техники (ККТ).

Сейчас ККТ можно не использовать в торговле на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа при торговле непродовольственными товарами. Исключение сделано для продажи ковров, кожаных изделий, электроники, мебели, транспортного оборудования и химической продукции - их продают только с ККТ.

Правительственный законопроект предлагает разрешить не использовать ККТ только компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые при торговле на рынках, ярмарках применяют единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). При этом продажа должна производиться с торговых мест, общая площадь которых, включая места для хранения таких товаров, не превышает 15 квадратных метро.

Требование по площади торговых мест распространяется на все розничные рынки, ярмарки и выставочные комплексы, на территориях которых компания или ИП работают, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Управляющая рынком компания должна будет каждый месяц проверять наличие ККТ у торговцев и проверять применяемую продавцами систему налогообложения на официальном сайте ФНС. Если проверка выявит нарушения, управляющая компания должна будет уведомить продавцов и запретить продажу до момента устранения нарушения. Если нарушение не будет устранено за 15 рабочих дней, управляющая рынком компания обязана в одностороннем порядке разорвать договор о предоставлении торгового места.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получат право торговать на территории розничного рынка без применения контрольно-кассовой техники до 1 января 2023 года.

Госдума Правительство ФНС

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