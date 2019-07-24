Банк "Траст" подал иски на 57 млрд рублей к двум кипрским компаниям

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" подал иски в Арбитражный суд Москвы к кипрским компаниям Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму свыше 57 млрд рублей, следует из материалов суда.

Иск к Willow River Russian Housing Developments Ltd на 56,1 млрд рублей был подан 23 июля. Иск к Retail Chain Properties Limited на 932,6 млн рублей был подан 22 июля.

Как сообщалось ранее, в июне 2018 года Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с Willow River Russian Housing Developments Ltd в пользу "Траста" $40,6 млн и 363,5 млн рублей долга по двум кредитам. Из материалов дела следовало, что стороны 11 декабря 2010 года заключили кредитный договор на $31 млн, в соответствии с которым денежные средства должны были быть возвращены до 19 мая 2014 года. 17 декабря 2010 года стороны заключили еще один кредитный договор - на сумму 200 млн рублей сроком до 17 июня 2014 года. В установленные сроки долги погашены не были. В связи с этим банк обратился в суд с иском.

В марте 2019 года Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу банка "Траст" с компании Retail Chain Properties Limited задолженности в размере $107 млн и 962,3 млн рублей и об обращении взыскания на заложенное имущество. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 24 июля 2018 года удовлетворил иск "Траста" к компании Retail Chain Properties Limited о взыскании задолженности по двум кредитным договорам в размере $107 млн по курсу ЦБ РФ на день оплаты и 962,3 млн рублей, а также об обращении взыскания на заложенное имущество. На заседании тогда отмечалось, что долг взыскивается по кредитному договору от 18 ноября 2010 года в размере $81,5 млн со сроком возврата 19 мая 2014 года. Кредит выдавался под 5,5% годовых.

Второй кредитный договор был заключен 17 декабря 2010 года на сумму 520 млн рублей под 13,5% годовых со сроком возврата 17 июня 2014 года. По данным СМИ, Retail Chain Properties занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества торговой сети Billa.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших собственников и топ-менеджеров "Траста". В частности, они подозреваются в том, что заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Затем эти средства могли попадать на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству "Траста".

С конца декабря 2014 года кредитная организация проходит процедуру финансового оздоровления, на базе "Траста" был создан банк непрофильных активов.