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Банк "Траст" стал акционером крупнейшего производителя вагонов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" вошел в капитал ПАО "Объединенная вагонная компания (ОВК), сообщил банк.

Согласно сообщению, доля банка в ОВК увеличилась с 0% до 5,7%.

Ранее в пятницу АО "Открытие холдинг" (актив бывших владельцев ФК "Открытие" Вадима Беляева и его партнеров) сообщило, что сократило долю в ОВК с 7,9% до 2,2%.

"5,7% акций "Объединенной вагонной компании" было передано по отступному в счет задолженности АО "Открытие Холдинг" перед банком "Траст". Сделка прошла по рыночным котировкам на дату ее совершения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытие холдинг".

Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) отказался от комментариев. ОВК информацию не комментирует.

Акционеры "Открытие холдинг" в феврале приняли решение о выходе из состава акционеров ОВК. "Планируется, что пакет акций ОВК перейдет ключевому кредитору - банку "Открытие", - сообщали "Интерфаксу" в "Открытие холдинге".

Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.

"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительными производствами в Тихвине, вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс", инжиниринговым центром, оператором Unicon 1520, занимается выпуском компонентов для подвижного состава.

Траст Объединенная вагонная компания ОВК Открытие холдинг

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