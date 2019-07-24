Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,12-63,18 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,13 руб. (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,41 руб. (-5 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 3,75 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,35 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 23 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов следом за котировками нефти, умеренно растущими после данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Дополнительным позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления переговоров с китайской стороной по поводу подписания торгового соглашения.

В фокусе внимания трейдеров на этой неделе также находятся заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка России, на следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Участники торгов на российском валютном рынке также ожидают выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера, который будет публично свидетельствовать перед Конгрессом США. Выступление Мюллера состоится перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США. Изначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена.

В понедельник министерство юстиции сообщило Мюллеру, что он должен ограничить свои показания перед Конгрессом рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Он не должен раскрывать ничего, связанного с отредактированными частями доклада, которые скрывают материалы Большого жюри, детали текущих расследований, секретные материалы и информацию о третьих лицах.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,19% - до $63,95 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,44% - до $57,02 за баррель.

Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, собирающего данные о запасах на добровольной основе, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей.

Официальные статданные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

Вместе с тем запасы бензина в Штатах увеличились на 4,4 млн баррелей, по оценке API. Если отчет Минэнерго подтвердит эти данные, подъем показателя станет рекордным с января. Обычно в это время года запасы снижаются из-за активного спроса на топливо со стороны автовладельцев.