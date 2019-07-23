Минюст разрешил Мюллеру давать показания Конгрессу только в рамках доклада

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США потребовало от бывшего специального прокурора Роберта Мюллера ограничить свои показания перед Конгрессом данными, которые содержатся в обнародованном докладе об итогах расследования "российского дела", передает The Hill.

В письме заместителя генпрокурора США Брэдли Вайншаймера, адресованном Мюллеру, говорится, что добытая им в ходе расследования информация является "привилегией исполнительной власти". Как уточняется, эти привилегии включают обсуждение следственных действий, а также решения, принятые во время расследования, но не описанные в обнародованной версии доклада.

The Hill отмечает, что и без письма Вайншаймера Мюллер вряд ли сообщил бы на слушаниях что-то новое, чего нет в обнародованной 448-страничной версии доклада.

Мюллер будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США 24 июля.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Тот пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

При этом вмешательство России в выборы 2016 года характеризуется в докладе как систематическое и широкомасштабное.