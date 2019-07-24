Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду плавным ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2706,43 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1350,3 пункта (+0,36%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,8%.

В частности, подорожали акции АК "АЛРОСА" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Россетей" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), Сбербанка РФ (+0,5%, "префы" подорожали на 0,6%), "Распадской" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Мечела" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Вместе с тем снизились в цене "префы" "Транснефти" (-0,8%), а также обыкновенные акции "Уралкалия" (-0,7%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,04%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивное открытие торгов на российском рынке акций в среду стало следствием благоприятной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе выросших цен на нефть.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник благодаря целому ряду положительных факторов. Инвесторы воодушевлены сильными квартальными показателями крупнейших компаний США и новостью о возобновлении торговых переговоров с Китаем, а также повышением лимита госдолга США. Кроме того, рынок поддерживали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей неделе. Во вторник стало известно, что правительству США удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по их финансовым обязательствам уже осенью. Как ожидается, законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса и подписан президентом уже в ближайшие дни.

В свою очередь газета South China Morning Post сообщила, что американская делегация во главе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином отправится в КНР на следующей неделе для возобновления очных переговоров с китайской стороной. Тем временем Трамп, который провел встречу с главами таких компаний, как Qualcomm Inc., Intel Corp., Alphabet Inc. и других, пообещал компаниям, желающим продолжать работать с Huawei, оперативное принятие решений о выдаче лицензий на продажу их оборудования китайской компании.

В совокупности положительные факторы нивелировали эффект от худших, чем ожидалось, статданных по рынку недвижимости. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в июне сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,27 млн домов в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали лишь незначительное сокращение продаж, до 5,32 млн в годовом исчислении. Эксперты отмечают, что, несмотря на сохранение низких ставок по ипотеке и рекордно низкую безработицу, резкого подъема рынка недвижимости не наблюдается, во многом из-за нехватки доступного жилья.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в среду на новости о возобновлении очных переговоров представителей США и Китая по торговому соглашению. Японский индекс Nikkei 225 вырос в среду на 0,27%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, Shenzhen Composite - 1,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,8%. Вместе с тем южнокорейский индикатор Kospi упал на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, индийский BSE Sensex - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%.

Цены на нефть умеренно поднимаются в ходе азиатских торгов на данных Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Как пишут СМИ со ссылкой на отчет API, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе рухнули на 10,96 млн баррелей. Официальные статданные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,26 млн баррелей.

На этом фоне сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,19% - до $63,95 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на 0,9% и составляла на закрытие $63,83 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,44% - до $57,02 за баррель.