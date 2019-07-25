Котировки "Газпрома" стали лидерами падения на "Московской бирже"

Акции компании дешевеют на новостях о продаже 2,9% квазиказначейских акций

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке начались в четверг умеренным снижением цен большинства голубых фишек". К 10:01 по Москве индекс МосБиржи упал на 0,47%, до 2670,21 пункта, индекс РТС снизился на 0,78%, до 1329,13 пункта. Лидерами падения стали акции "Газпрома" (в пике снижались на 2,8%).

За первую минуту бумаги "Газпрома" дешевели на 2% на новостях о продаже квазиказначейских акций. В среду акции "Газпрома" были в лидерах падения среди отечественных "голубых фишек", потеряв по итогам дня в стоимости почти 2,5% при высоких объемах торгов, составивших 9,54 млрд рублей.

Газпромбанк (ГПБ) в четверг соберет заявки на покупку 2,9% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на "Московской бирже", сообщил "Газпром". "ПАО "Газпром" было уведомлено, что Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, 100%-ные дочерние компании ПАО "Газпром", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций ПАО "Газпром" посредством приема и удовлетворения заявок на покупку акций с использованием биржевой технологии заключения сделок на ПАО "Московская биржа" ", - пишет эмитент. Продажа акций будет осуществляться по единой цене. Сбор заявок будет осуществляться 25 июля с 10:00 до 17:00 по Москве.

Кроме того, подешевели акции "Интер РАО" (-1,1%), "Россетей" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), АК "АЛРОСА" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%, "префы" потеряли в цене 0,2%), "Татнефти" (-0,3%), "РусАла" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Мечела" (-0,2%), "Распадской" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%),"ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Мосбиржи" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%), "РусГидро" (+0,04%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", негативное открытие торгов на российском рынке акций в четверг стало следствием как неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, так и новостей относительно "Газпрома".

Европейские фондовые площадки открылись 25 июля смешанной динамикой.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в среду на новых рекордах, несмотря на неоднородную корпоративную отчетность, а также слабые статданные. Dow Jones завершил торги в минусе на фоне падения котировок акций Boeing и Caterpillar. Поддержку рынку акций оказали ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая. По данным СМИ, американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером направится в Китай в следующий понедельник для проведения очередного раунда торговых переговоров, которые были прерваны в мае.

По данным источников Bloomberg, что власти КНР дали "зеленый свет" пяти компаниям на импорт из США соя-бобов общим объемом до 3 млн тонн, освободив эти закупки от действующих 25%-ных пошлин. Введение квоты на беспошлинную закупку соя-бобов является жестом доброй воли со стороны Пекина, готовящегося к возобновлению торговых переговоров с Вашингтоном. Размер квоты может быть увеличен в случае, если в торговых переговорах со Штатами будет достигнут прогресс, сообщили источники.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сдержанный рост на торгах в четверг благодаря позитивной корпоративной отчетности. Японский Nikkei 225 прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%, в то время как южнокорейский KOSPI теряет 0,5%. Внимание трейдеров направлено на сигналы от центробанков - в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, а на следующей неделе - заседания Банка Японии и Федеральной резервной системы. Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил в четверг, что готов к дальнейшему смягчению политики, если предпринятое им на последних двух заседаниях снижение ключевой ставки не сможет подтолкнуть экономику страны к росту. Он отметил, что в любом случае стоит ожидать сохранения низких процентных ставок в Австралии в течение длительного периода времени.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Данные IHS Markit, опубликованные в среду, указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $63,42 за баррель, что на 0,38% выше уровня закрытия предыдущей сессии. За предыдущие торги контракт подешевел на 1,02%, до $63,18 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени дорожал на 0,48% - до $56,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на 1,57%, до $55,88 за баррель.