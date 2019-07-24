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Минюст США начал антимонопольную проверку крупнейших интернет-компаний

Расследование затронет лидеров в онлайн-торговле, соцсетях и интернет-поиске

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Антимонопольное подразделение Минюста США начало расследование в отношении ведущих интернет-компаний, которые владеют поисковыми механизмами, социальными сетями или занимаются онлайн-торговлей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство проверит, каким образом эти компании достигли лидирующих позиций на рынке и не применяли ли они практики, которые приводили к подавлению конкуренции, торможению инноваций или как-либо еще вредили потребителям. Озабоченность в связи с этим ранее высказывали пользователи и представители бизнеса, говорится в пресс-релизе. Минюст обратился к потребителям и к участникам рынка с предложением делиться информацией о таких практиках онлайн-платформ.

Комментируя начатое расследование, глава антимонопольного отделения Минюста, помощник генпрокурора Макан Далрахим отметил: "В отсутствие дисциплины, которую диктует серьезная рыночная конкуренция, цифровые платформы могут действовать вопреки запросам потребителей".

Какие именно компании будут проверять, в пресс-релизе не указано. Глобальными лидерами в сфере интернет-торговли, организации соцсетей и интернет-поиске являются Amazon, Facebook и Google.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что в Минюсте обсуждали возможность провести антимонопольные расследования в отношении Facebook и Alphabet, материнской структуры Google.

США Минюст Amazon Facebook Google

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