В Германии суд отменил ограничения антимонопольного ведомства на операции Facebook

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Facebook через суд добился отмены запрета Федерального ведомства по картелям ФРГ на экспорт личных данные пользователей, которые компания собирает в Whatsapp и на сторонних сайтах. Запрет отменил высший региональный суд Дюссельдорфа пишет The Wall Street Journal.

Издание обращает внимание на эту победу в условиях усиливающегося давления на компанию в США и в Европе.

В феврале антимонопольное ведомство решило, что использование пула пользовательских данных, которые Facebook собирает на различных платформах, является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией соцсети. У суда возникли "серьезные сомнения" в наличии правовых условиях для этого решения: "Даже если сбор этой информации нарушает правила защиты данных пользователей, совсем не обязательно, что это будет означать нарушение антимонопольного законодательства".

Теперь глава ведомства по картелям Андреас Мундт пообещал оспорить решение суда Дюссельдорфа в Верховном суде.