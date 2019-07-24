"Яндекс" объяснил подачу иска к владельцу товарного знака Alisa

С компанией хотят договориться, чтобы она не использовала этот бренд для новых товаров

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" подал иск к владельцу товарного знака Alisa, под которым в России продавалась популярная в 90-х годах шоколадная паста, чтобы добиться, чтобы ответчик не использовал бренд для производства новых товаров и в рекламе. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-компании.

Представители "Яндекса" пытались договориться с "Мунитор Группе" об этом во внесудебном порядке, но связаться с этой компанией не удалось.

"Следов использования этих товарных знаков за последние несколько лет найти не удалось. Поэтому мы были вынуждены подать иск с требованием об аннулировании по неиспользованию в двух категориях услуг - производство новых товаров и реклама", - рассказали в "Яндексе".

Претензий к шоколадной пасте "Мунитор Группе" у "Яндекса" нет.

Ранее стало известно, что "Яндекс" подал к этой компании иск в суд по интеллектуальным правам. Третьим лицом в иске указан Роспатент.

Голосовой помощник "Яндекса" "Алиса" встроен в гаджеты компании. Сейчас устройство говорит только по-русски, о планах продвижения "Алисы" за рубежом компания ничего не сообщала.