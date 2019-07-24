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"Яндекс" подал иск к владельцу прав на бренд шоколадной пасты

Компании-ответчику принадлежит товарный знак Alisa

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" подал в суд по интеллектуальным правам иск к ООО "Мунитор Группе", владельцу товарного знака "Alisa шоколадный крем", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

"Мунитор Группе" была зарегистрирована в марте 2014 года. Руководителем и владельцем компании указана Ольга Костикова. Компании принадлежит три товарных знака, под которыми продавали популярную в 90-е годы шоколадную пасту Alisa.

Иск к компании был подан 23 июля. Третьей стороной в нем указан Роспатент.

В пресс-службе "Яндекса" от комментариев отказались. Компании принадлежит товарный знак "Голосовой помощник Алиса". Эта технология встроена в "умную колонку" "Яндекс.Станция", смартфон "Яндекс.Телефон", платформу "умного дома" и другие гаджеты.

Пока "Алиса" разговаривает только по-русски. О планах по ее продвижению на иностранных рынках в "Яндексе" ничего не сообщали.

Alisa Яндекс Алиса

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