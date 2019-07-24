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РФ и Турция начали готовить межправсоглашение о расчетах и платежах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россия и Турция готовят межправительственное соглашение о расчетах и платежах, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, на прошлой неделе в Москве и Анкаре прошли двусторонние переговоры по этому вопросу. Проект соглашения подготовлен, сейчас его рассматривают профильные ведомства России и Турции.

На этой неделе в Анталье пройдет очередное заседание российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Со стороны РФ ее возглавляет министр энергетики Александр Новак. В минувшем октябре в интервью Business FM Новак приводил Турцию в пример как страну, с которой развиваются расчеты в национальных валютах. Эта задача в последние годы стала для российских властей одной из приоритетных на фоне западных санкций и периодически возникающих проблем с долларовыми расчетами.

В начале июня межправсоглашение о расчетах и платежах Россия подписала со своим крупнейшим торговым партнером - Китаем.

Турция - крупный импортер российского газа, но самый громкий контракт между двумя странами был заключен не в энергетической сфере. В июле Россия начала поставки в Турцию зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф". Сделка, которую активно критикуют США, оценивается в $2,5 млрд, часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400, при этом глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в июне говорил, что РФ отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружения.

Россия Турция

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