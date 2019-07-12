Турция получила первую партию С-400 из России
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Турции заявило о начале поставок систем ПВО С-400 из России, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
По его данным, первый груз, состоящий из компонентов С-400, доставлен на авиабазу "Мюртед".
Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.
Это вызвало огромное недовольство Вашингтона, который грозил Анкаре санкциями за покупку российского вооружения, в частности - исключением из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35.
Однако после саммита G20 в Осаке президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал ему не вводить санкции против Анкары.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.