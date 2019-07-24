Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Американский регулятор назвал этот штраф историческим рекордом

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Facebook заплатит $5 млрд в рамках урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии США (FTC) в нарушении приватности пользователей. О достигнутой договоренности объявила FTC, соглашение должен одобрить суд, сообщает АР. Сумму выплат сам регулятор назвал историческим рекордом.

Поверх этой суммы интернет-компания выплатит $100 штрафа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за то, что недостаточно информировала о рисках утечек и злоупотреблений с персональными данными пользователей соцсети. Регулятор выяснил, что в Facebook на протяжении двух лет называли такие случаи "гипотетическими", хотя определенно знали, что Cambridge Analytica допустила такие злоупотребления.

Официально Facebook не признает вину ни в одном из этих случаев.

Претензии FTC к Facebook также были сформулированы в рамках расследования с передачей данных компании Cambridge Analytica. Регулятор счел, что эта британская компания незаконно собрала данные десятков миллионов пользователей в США, так что результаты анализа этих данных могли использоваться в избирательных кампаниях в США в 2016 году и перед Brexit в интересах отдельных сторон.

По достигнутым с FTC договоренностям, Facebook будет обязана затруднить сторонним разработчикам доступ к персональным данным пользователей. Компании запретили использовать для рекламы телефонные номера пользователей, которые они указывают для связи и в целях безопасности. Компанию обязали предоставлять четкое уведомление об использовании технологии распознавания лиц и не применять ее без официального согласия пользователя. Также компанию обязали зашифровать пароли пользователей и периодически проверять базы на предмет обнаружения там незашифрованных паролей. Соцсети также запретили запрашивать пароли к электронной почте пользователей, которые подписываются на другие услуги. Компания должна будет разработать и применять полную программу по защите данных пользователей и ввести ответственность за нарушения для сотрудников на всех уровнях.

Главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч заявил, что после соглашения с FTC компания ужесточит меры по защите персональных данных, в том числе технические. В блоге компании он написал, что досудебное урегулирование ставит точку в вопросе о то, нарушал ли Facebook закон, а в ситуации с Cambridge Analytica действия Facebook вызвали кризис доверия пользователей к владельцам соцсети.

Соглашение с FTC также предусматривает ужесточение правил доступа к клиентским данным для сторонних разработчиков приложений и требует от Facebook не использовать номера телефонов пользователей, указываемых ими в целях безопасности, для рекламы.

Компании придется регулярно проверять новые практики на соответствие ужесточенным требованиям, причем глава и основатель Facebook Марк Цукерберг будет лично отвечать за достоверность этих проверок.

Кроме того, регулятор обязал Facebook сообщать ему обо всех инцидентах, которые могли поставить под угрозу данные 500 и более пользователей, и предоставлять соответствующую документацию в течение 30 дней.

"Соглашение потребует фундаментального изменения нашего подхода к работе и возложит дополнительную ответственность на людей, создающих наши продукты, на каждом уровне", - говорится в заявлении Facebook.

"Оно является началом резкого движения в пользу обеспечения неприкосновенности личных данных - в другом масштабе, чем ранее", - отмечают в компании.

SEC сообщила в среду, что Facebook согласилась выплатить $100 млн для урегулирования ее претензий, заключающихся в том, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно серьезности рисков злоупотребления их данными. При этом компания не признала обвинения SEC, но и не отвергла их.

"В течение более чем двух лет Facebook заявляла о том, что риск ненадлежащего использования пользовательских данных является чисто гипотетическим, зная при этом, что третья сторона в действительности неправомерно использует эти данные", - говорится в заявлении SEC.

"Публичные компании должны обозначать и принимать во внимание серьезные риски для своего бизнеса и иметь процедуры, предназначенные для аккуратного во всех отношениях раскрытия информации, в том числе для того, чтобы не продолжать называть риск гипотетическим, когда он фактически уже реализован", - говорится в заявлении SEC.

Федеральные власти начали расследование в отношении Facebook более года назад в связи с появлением информации о том, что консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Акции Facebook теряют в цене 1,1% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду.