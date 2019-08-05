Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" объяснить утечку данных клиентов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал, чтобы банк "Открытие" назвал причины возможной утечки данных десятков тысяч клиентов Бинбанка, который присоединили к "Открытию" при санации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники также потребовали от банка назвать виновных в утечке и сообщить, что сделано для устранения ее последствий.

Эти требования Роскомнадзор направил банку после того, как в СМИ появилась информация об утечке данных 70 тысяч клиентов Бинбанка. Имена, паспортные данные, адреса и телефоны людей оказались в базе, которая продается в интернете по цене 5 рублей за строку.

Как уточнял "Коммерсантъ", пострадали клиенты, которые подавали заявку на кредитную карту Эlixir. Уязвимость в системе, через которую произошла утечка, закрыли, однако данные клиентов уже оказались в свободной продаже. По данным экспертов DeviceLock, базу уже один раз продали эксклюзивно одному желающему, теперь ее предлагают уже несколько продавцов. По данным источника издания, близкого к правоохранительным органам, только в Москвуе с начала года со счетов примерно ста клиентов Бинбанка похитили от 3 тысяч до 100 тысяч рублей, тогда как клиенты других банков страдают от таких хищений не чаще 20-30 раз в году.