Поиск

Нефть Brent подорожала до $64,37 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем на данных о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов в США по итогам минувшей недели, а также резком сокращении добычи.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по московскому времени в среду составила $64,37 за баррель, что на $0,54 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.

ЭкономикаЦена на нефть Brent подросла до $64 за баррельЧитать подробнее

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,56 (0,99%) - до $57,33 за баррель.

Запасы нефти в США упали по итогам шестой недели подряд - на 10,84 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 429 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США за прошедшую неделю сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года - до 11,3 млн баррелей в сутки. Снижение добычи, обусловленное последствиями урагана "Барри", не стало сюрпризом для рынка.

Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 600 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

нефть

Новости по теме

Новости

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Facebook заплатит $5 млрд штрафа из-за утечки данных через Cambridge Analytica

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин

Дума снизила НДС на фрукты и ягоды до 10%

Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

"Домодедово" еще год не сможет запустить новый терминал

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

МВФ резко ухудшил прогноз по экономике РФ

МВФ резко ухудшил прогноз по экономике РФ

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');