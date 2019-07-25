Brent подорожала до $63,32 за баррель

В среду котировки нефти снижались на данных о замедлении роста мировой экономики

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Утром четверга котировки нефти слабо растут после падения в среду на сигналах ослабления глобального экономического подъема. По данным IHS Markit, производственная активность в США снизилась до минимального уровня с 2009 года, в Германии - до минимума за семь лет.

К 8:15 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $63,32 за баррель, это на $0,14 (0,22%) выше уровня закрытия торгов среды. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,65 (1,02%), до $63,18 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени торговались в Нью-Йорке у $56,05 за баррель, это на $0,17 (0,3%) выше закрытия предыдущей сессии. В среду контрнакт подешевел на $0,89 (1,57%), до $55,88 за баррель.

"Обычно динамика нефтяного рынка определяется факторами, так или иначе влияющими на потенциальные поставки нефти, однако в последние пару месяцев движущей силой является именно оценка потенциального спроса", - сказал Bloomberg управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес. По его словам, известно, что страны ОПЕК четко выполняют условия соглашения об ограничении добычи, а мировые центробанки готовятся к наращиванию стимулов, поэтому обвал котировок нефти он назвал маловероятным.

Трейдеры спокойно приняли данные Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране по итогам шестой недели подряд, а также о резком сокращении добычи, рынки решили, что это сказались последствия урагана "Барри".

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 10,84 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее существенное снижение запасов - на 4,4 млн баррелей. Добыча нефти в США сократилась на 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) - максимальными темпами с октября 2017 года, до 11,3 млн баррелей в сутки.