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Международные резервы РФ с 12 по 19 июля выросли на $600 млн

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 июля составили $520,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 июля международные резервы равнялись $519,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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