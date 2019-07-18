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Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд
Фото: Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 12 июля составили $519,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $518,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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