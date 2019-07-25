Пик платежей РФ по внешнему госдолгу придется на 2020 год

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ближайший пик платежей по внешнему госдолгу РФ будет пройден в 2020 году, когда предстоит уплатить $5,25 млрд. В 2019-2024 годах выплаты составят в общей сложности около $13 млрд. Это следует из опубликованного на сайте Минфина графика погашения внешнего долга РФ.

До конца 2024 года запланировано погасить $775,3 млн из $956,1 млн (81%) задолженности перед официальными многосторонними кредиторами и официальными двусторонними кредиторами - не членами Парижского клуба.

Кроме того, федеральным бюджетом РФ предусмотрены ассигнования на возможное исполнение госгарантий РФ в иностранной валюте на 2019 год - в объеме $53,6 млн, 2020 год - $46,5 млн и 2021 год - $43,6 млн при общем объеме задолженности по валютным госгарантиям, оцениваемой в $11,915 млрд.