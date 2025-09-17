Поиск

Грузия погасила исторический долг перед кредиторами Парижского клуба

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Грузия к 1 сентября 2025 года полностью погасила внешний долг перед Россией и шестью другими странами-кредиторами Парижского клуба в рамках соглашения о реструктуризации части грузинского долга, достигнутого в 2004 году, сообщает сайт Минфина страны.

Кроме России, погашена задолженность перед Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Арменией, Ираном и Нидерландами. На 1 августа суммарный остаток долга перед этими странами составлял $7,32 млн, в том числе $4 млн перед Россией.

Выплаты охватывали долги на сумму $160 млн, взятые до 1999 года, проценты по обязательствам, накопленным в период с 1999 года по май 2004 года, а также задолженности, подлежащие погашению в 2004-2006 годах в соответствии с ранее утвержденным графиком. Реструктуризация была проведена с 1 июня 2004 года по 1 декабря 2006 года, график погашения предусматривал выплаты в течении 20 лет. Соглашение о реструктуризации последовало после одобрения МВФ в 2004 году программы помощи Грузии.

Общая сумма выплат превысила $225 млн, отмечается в материалах Минфина.

На 1 сентября 2025 года внешний госдолг Грузии составил $9,09 млрд, увеличившись с начала года на 5,8%. В валютной структуре внешнего государственного долга страны почти 70% приходится на евро.

Грузия МВФ Минфин Парижский клуб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Французский велопутешественник арестован в Приморье до начала октября

Что случилось этой ночью: среда, 17 сентября

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Гутерриш заявил, что украинский конфликт вряд ли можно быстро урегулировать

Израильские военные заявили, что операция в городе Газа не ограничена по времени

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7172 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });