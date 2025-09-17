Грузия погасила исторический долг перед кредиторами Парижского клуба

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Грузия к 1 сентября 2025 года полностью погасила внешний долг перед Россией и шестью другими странами-кредиторами Парижского клуба в рамках соглашения о реструктуризации части грузинского долга, достигнутого в 2004 году, сообщает сайт Минфина страны.

Кроме России, погашена задолженность перед Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Арменией, Ираном и Нидерландами. На 1 августа суммарный остаток долга перед этими странами составлял $7,32 млн, в том числе $4 млн перед Россией.

Выплаты охватывали долги на сумму $160 млн, взятые до 1999 года, проценты по обязательствам, накопленным в период с 1999 года по май 2004 года, а также задолженности, подлежащие погашению в 2004-2006 годах в соответствии с ранее утвержденным графиком. Реструктуризация была проведена с 1 июня 2004 года по 1 декабря 2006 года, график погашения предусматривал выплаты в течении 20 лет. Соглашение о реструктуризации последовало после одобрения МВФ в 2004 году программы помощи Грузии.

Общая сумма выплат превысила $225 млн, отмечается в материалах Минфина.

На 1 сентября 2025 года внешний госдолг Грузии составил $9,09 млрд, увеличившись с начала года на 5,8%. В валютной структуре внешнего государственного долга страны почти 70% приходится на евро.