Рынок акций РФ к концу торгов четверга растерял большую часть дневного роста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к концу торгов четверга растерял большую часть дневного роста на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2701,02 пункта (+0,68%), индекс РТС - 1346,91 пункта (+0,54%); цены основных "фишек" на Московской бирже продемонстрировали рост в пределах 3,9%.

В лидерах повышения оказались акции "Газпрома" (+3,3% при объеме торгов 37,2 млрд рублей, на пике рост достигал почти 8%, 228,94 рубля за штуку), которые в первые минуты торгов теряли в цене 2,8% (до 206 рублей за штуку) на новостях о продаже квазиказначейских акций; накануне бумаги компании оказались в лидерах падения среди отечественных "голубых фишек", потеряв в стоимости почти 2,5% при высоких объемах торгов, составивших 9,54 млрд рублей.

Газпромбанк в четверг собирал заявки на покупку 2,9% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на Московской бирже. Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, стопроцентные дочерние компании "Газпрома", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций "Газпрома" посредством приема и удовлетворения заявок на покупку на Московской бирже. Сбор заявок осуществлялся 25 июля с 10:00 до 17:00. В итоге "дочки" "Газпрома" получили заявки на 198,894 млрд рублей в рамках продажи 2,93% акций из квазиказначейского пакета (оценка пакета по цене закрытия 25 июля - 152 млрд рублей). Всего было подано 494 заявки.

Кроме того, подорожали акции "Юнипро" (+3,9%), "Мосбиржи" (+2,2%), "Мечела" (+2,1%), "ФСК ЕЭС" (+2,1%), "РусАла" (+2%), "РусГидро" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,2%), "Россетей" (+1,1%), Сбербанка России (+1%, "префы" прибавили в цене 1,2%), "Интер РАО" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), АК "АЛРОСА" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%).

Вместе с тем снизились в цене акции "Яндекса" (-1,8%), "Уралкалия" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Норникеля" (-0,4%), "Распадской" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,03%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к росту на российском рынке в первой половине четверга способствовали, прежде всего, позитивные сигналы, поступавшие с мировых рынков капитала в начале дня. Однако итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и выступление его главы Марио Драги изменили настроения на мировых рынках, которые перешли от роста к снижению. Потери европейских фондовых индексов к моменту закрытия торгов на российском рынке составили 0,2-1,3%, основных американских фондовых индикаторов - 0,4-0,8%. Это приостановило активность покупателей и на российском рынке акций.

Как стало известно из коммюнике по итогам июльского заседания ЕЦБ, завершившегося в четверг, руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0% годовых), по депозитам (минус 0,4% годовых) и по маржинальным кредитам (0,25% годовых). Вместе с тем ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления покупки активов. Марио Драги, выступая после заседания, отметил понижательные риски для еврозоны, вызванные ослаблением роста глобального ВВП и торговыми конфликтами, и выразил опасения по поводу ослабления европейской инфляции и экономического роста. Между тем он заявил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании, чем несколько умерил оптимизм инвесторов.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на сигналах ослабления глобального экономического подъема. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени составила $63,67 за баррель, что на 0,78% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,86% - до $56,36 за баррель.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 69,07 млрд рублей (из них 37,2 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 7,69 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).