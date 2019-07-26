Рост акций "Газпрома" достиг 7,3%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рост акций "Газпрома" в ходе торгов на "Московской бирже" достиг 7,3%, бумаги подорожали почти до 235 руб. за штуку, несмотря на низкую цену продажи квазиказначейских акций.

Ралли в бумагах "Газпрома" продолжается второй день подряд на достаточно высоких торговых оборотах. По данным на 11:16 пятницы, объем торгов акциями "Газпрома" составил 17,8 млрд рублей (в четверг акции компании выросли на 3,3% при объеме торгов 37,2 млрд рублей).

Газпромбанк в четверг собирал заявки на покупку 2,93% акций "Газпрома" с баланса "дочек" монополии на "Московской бирже". Gazprom Gerosgaz Holdings BV и Rosingaz Limited, 100%-ные дочерние компании "Газпрома", заключили соглашение об организации размещения акций и брокерские договоры с Газпромбанком для продажи 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций "Газпрома" посредством приема и удовлетворения заявок на покупку на "Московской бирже".

В ходе сбора заявок было подано 494 заявки на 198,894 млрд руб. При этом цена размещения 693 млн 627 тыс. 848 обыкновенных акций ПАО "Газпром" с баланса его "дочек" на "Московской бирже" была установлена в 200,5 рубля за штуку, что заметно ниже уровней вторичного рынка. Таким образом, выручка от размещения составит 139 млрд рублей. В среду, накануне объявления о сделке, акции "Газпрома" закрылись на отметке 212 руб. По отношению к ней дисконт цены размещения - около 5,4%.