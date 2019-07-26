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На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов

Эксперты обратили внимание на резкий рост цен на украденные хакерами данные

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На черном рынке банковских данных появилось новое предложение - списки адресов банкоматов, которыми клиент банка пользовался в последний месяц, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование DeviceLock. Издание также отметило многократный рост цен услуг на этом рынке за последние полгода.

Данные об используемых клиентом банкоматах появились на множестве площадок, за них просят от 8 тысяч до 15 тысяч рублей, рассказал аналитик Positive Technologies Вадим Соловьев. По его оценке, "киберкриминальный" потенциал такой услуги невелик, скорее, эту информацию можно использовать в традиционных криминальных схемах, например, чтобы звонок мошенника клиенту звучал достовернее.

С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании. В DeviceLock подсчитали, что расценки на черном рынке только за полгода выросли в три-семь раз.

Глава департамента информационной безопасности банка "ФК Открытие" Владимир Журавлев связал рост цен со сменой типа атак на клиентов. По его словам, раньше мошенники чаще использовали технические средства, например троянов, фишинговые ссылки или скимминг. Сейчас 90% хищений происходят с помощью методов социальной инженерии, то есть, без техсредств, но с использованием слабости человеческой натуры, в этой ситуации мошеннику помогают персональные данные клиентов.

В Банке России обратили внимание, что цена услуги зависит от уровня риска продавца, то есть, рост цен означает, что борьба с утечками информации осложнила работу злоумышленников. Это подтвердили большинство крупных игроков, опрошенных "Ведомостями".

В DeviceLock также отметили, что стало меньше банков, по которым есть предложения по "пробиву" информации. Эксперты компании это связывают с тем, что банки начали бороться с неправомерным доступом к их данным. Другие эксперты объясняют это разной ценностью инсайда из разных банков: данные по крупным банкам более ценны.

DeviceLock ФК Открытие Банк России

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