В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Еще часто на обман попадаются женщины среднего возраста

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами мошенничества с фиктивной лотереей, когда для выигрыша у человека просят предоставить данные банковской карты, чаще всего становятся мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах. Об этом рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

"Эта "разводка" очень простая: поучаствуй в лотерее - получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Смешно, когда человек, уважаемый полковник, говорит: "Я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты"", - отметил он.

Также часто на такой обман попадаются люди старше 50 лет.

Представитель ЦБ также рассказал, что за последние полтора года изменились типичные жертвы финансового мошенничества с использованием социальной инженерии (это когда мошенники обманывают жертв, не используя техсредства, а за счет знания слабостей человеческой натуры). Среди экономически активного населения, людей с возрасте от 32 до 48 лет, атакуемых таким образом стало "гораздо больше". Полтора года назад мошенникам поддавались в основном пожилые люди.

"Обзвонщики "сидят на проценте", поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете может быть в моменте большая? Только у экономически активного", - сказал Сычев.

По его словам, больше 65% пострадавших - это женщины экономически активного возраста. "Почему? Да потому что они в этот момент больше заняты делами. Как раз женщины, у которых дети, причем как правило малолетние, это женщины активные, поэтому у них ещё голова болит про работу. Либо замужние - и у них голова про дом болит, либо незамужние - значит, проблема, собственно, личного порядка", - добавил он.