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Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы

Принятыми поправками недовольны в Ассоциации участников рынка электронных денег

Россиянам запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и QIWI через терминалы
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Владельцы анонимных электронных кошельков "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и других не смогут пополнить их через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи, это можно будет сделать только через банковский счет. Это следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. На ограничение обратил внимание РБК.

Поправки в документ внесли по просьбе Росфинмониторинга, сообщил изданию председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Цель ограничения - идентифицировать, откуда в анонимный кошелек поступают средства, это должно помочь в борьбе с финансированием терроризма и наркоторговли.

В марте 2019 года в рамках борьбы с отмыванием россиянам запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, через электронные кошельки в год совершается больше 2 млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Эти кошельки пополняют наличными те, кто не имеет банковского счета или является клиентом небольшого банка с плохим онлайн-интерфейсов, объяснил РБК глава ассоциации Виктор Достов. По его словам, кошельки удобно использовать для оплаты покупок в интернет-магазинах. Новое ограничение коснется подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, считает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

Ассоциация подготовила заявление с критикой принятых поправок и отметила, что законодатели проигнорировали мнение отраслевых ассоциаций, не провели общественное обсуждение и приняли их за несколько дней, без учета возможных последствий. В организации считают, что риски незаконного использования электронных кошельков и так уже были минимизированы, а новое ограничение будет препятствовать доступности финансовых услуг и росту безналичного оборот. Изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей, заявили в "Яндекс.Деньги".

Совет Федерации «Яндекс.Деньги» «QIWI Кошелек» WebMoney PayPal VK Pay Анатолий Аксаков Росфинмониторинг

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