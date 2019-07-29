"Яндекс.Деньги" увидели в запрете анонимно пополнять онлайн-кошельки нестыковку с госстратегией

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете пополнять анонимные электронные кошельки не только ущемляет бизнес операторов электронных денег, но и создает препятствия для достижения целей государственной стратегии повышения доступности финансовых услуг, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекс.Денег".

"Запрет пополнения анонимных кошельков наличными и ограничения на пополнения с банковских счетов существенно усложнят использование электронных денег. А это не только ущемляет интересы миллионов пользователей, которые лишаются единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов, но и создает препятствия достижению целей государственной стратегии по повышению доступности финансовых услуг. Кроме того, изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование безналичных платежей - а значит, в рост прозрачного денежного рынка и цифровой экономики", - сказал представитель компании.

Госдума 23 июля приняла в третьем и окончательном чтении закон, меняющий правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем, а также поставщиков иностранных платежных услуг. Совфед 26 июня одобрил эти поправки в закон "О национальной платежной системе". В документе прописано, что физическое лицо, не прошедшее идентификацию или упрощенную идентификацию, может переводить деньги оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

В "Яндекс.Деньгах" обеспокоены в связи с принятием поправок к ФЗ-161, поскольку они разработаны без учета мнения бизнеса и отраслевых ассоциаций.

В пресс-службе компании напомнили, что в 2014 году был введен лимит в 15 тыс. рублей для операций через анонимные кошельки, а также запрет переводов на другие кошельки, счета или карты, то есть с анонимного счета можно только оплатить товары или услуги российских организаций. В "Яндекс.Деньгах" отметили, что что уже тогда анонимный кошелек стал непривлекателен для противоправных действий.

С 2013 года ПАО Сбербанк и "Яндекс" совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги". Сбербанку принадлежит 75% компании, "Яндекс" сохранил за собой блокпакет.