AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайский маркетплейс AliExpress договорился о сотрудничестве с малым и средним бизнесом в России, сообщают "Ведомости".

Издание приводит слова представителя AliExpress Антона Пантелеева, который уточнил, что китайская площадка намерена в будущем организовать поставки и от российских поставщиков в российские сети. Пока же, на первом этапе, AliExpress договаривается о партнерстве и обсуждает ассортимент, а оформление доставки на себя берут дистрибуторы.

Уже есть договоренность с сетью магазинов электроники "Астмаркет" (работает в ПФО и ЮФО), идут переговоры с продовольственным ритейлером "Дикси" - там планируется продавать сезонные непродовольственные товары.

О проекте также осведомлен крупнейший ритейлер в Восточной Сибири "Командор".

Ранее AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работал.

В свою очередь гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров констатирует, что доля китайских товаров в непродовольственном ассортименте российской розницы очень велика, например, более половины товаров в магазинах Fix Price - это китайская продукция.

Закупки через AliExpress могут быть привлекательны и для небольших, и для крупных игроков, считает он.