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AliExpress будет доставлять товары в "Перекресток" и "Пятерочку"

AliExpress будет доставлять товары в "Перекресток" и "Пятерочку"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель".

Документ был подписан между "X5 Омни" (подразделение Х5, развивающее новые почтовые сервисы в торговых сетях ритейлера), и Cainiao, дочерней компанией Alibaba Group. Доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовых сервисов "X5 Омни" с использованием логистики X5.

В настоящий момент заканчивается IT-интеграция, поставка первых тестовых отправлений планируется в июне этого года.

"Мы планируем и дальше подключать к нашей платформе крупнейшие российские и зарубежные маркетплейсы и интернет-магазины для того, чтобы наши гости имели максимальный выбор товаров", - отметил Гончаров.

Х5 AliExpress

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