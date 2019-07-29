Уровень бедности в РФ вырос в начале года

Число бедных в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек, увеличившись на 500 тысяч

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в I квартале 2019 года увеличилась на 0,5 млн человек по сравнению с I кварталом 2018 года и составила 20,9 млн человек, сообщил в понедельник Росстат.

Уровень бедности в РФ в I квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года.

Росстат начал рассчитывать уровень бедности в новой методологии подсчета реальных доходов населения (внедрена в апреле 2019 года), поэтому были пересмотрены оценки бедности за 2018 год.

В целом уровень бедности в 2018 году, по новой оценке, составил 12,6% против 12,9% по предыдущим расчетам (число бедных в 2018 году снизилось до 18,4 млн человек с 18,9 млн человек по предыдущей оценке).

В настоящее время Росстат уточняет показатели, при расчете которых используется обновленная методология оценки денежных доходов населения. "В I квартале 2018 года доля малоимущего населения при уточненном расчете снизилась с 14,2% до 13,9%. Во II, III и IV кварталах 2018 года с 12,8%, 12,9% и 10% до 12,5%, 12,5% и 9,9%, соответственно. До конца августа предполагается представить уточненные данные до 2014 года", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Росстат о причине роста бедности

Росстат в своем сообщении отмечает, что прирост уровня бедности в I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018 года "полностью объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".

"В частности величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен - на 5,2%", - отмечают в Росстате.

При росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной, приводит Росстат свои расчеты, что было бы, если бы прожиточный минимум увеличивался со скоростью инфляции.

Ведомство также обратило внимание, "что корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда появляется возможность учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов". "В связи с этим квартальные оценки носят оперативный характер и в отличие от годовых подвержены серьезным сезонным колебаниям", - отмечают в ведомстве.

"Кроме того, первый квартал каждого года является наиболее "слабым" по доходам и показывает самый высокий показатель бедности. В частности, в 2015 году показатель I квартала составлял 15,9% (в течение года снизился до 10% в IV квартале), в 2016 году - 16% (также снизился до 10,1% в IV квартале), в 2017 году - 15% (снижение до 9,9% к IV кварталу 2017 года). Можно рассчитывать, что снижение инфляции в 2019 году до прогнозного уровня также приведет к резкому уменьшению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума", - описывают в Росстате сильную сезонность показателя бедности.

Минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 гг., после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год, то это означает снижение как минимум до 6,6% - ИФ).