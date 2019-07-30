29% россиян не хватает денег на отпуск

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - 29% россиян не могут поехать в отпуск из-за нехватки денег, показал опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru. Два года назад таких было 41%.

Последний опрос провели с 1 по 15 июля среди 3000 экономически активных россиян старше 18 лет по всех федеральных округах.

Показатель связан с возрастом опрошенных и их доходом. Чаще всего по этой причине от отпуска отказываются респонденты от 45 лет и старше (32%), в группе до 24 лет таких 22%. Среди тех, кто получает от 30 тысяч до 49 999 рублей в месяц, денег на отпуск не хватает 31%, среди тех, кто зарабатывает от 50 тысяч до 79 999 рублей - 24%.

Максимальная сумма, которую опрошенные готовы потратить на неделю отпуска - чуть более 24,5 тысячи рублей, это на 5% больше, чем в 2016 году. Для женщин эта сумма ближе к 23 300 рублям, для мужчин - к 25 900. Молодежь до 24 лет называет сумму в пределах 21 800 рублей, люди старше 45 лет - а пределах 25 800 рублей, сообщили в Superjob.ru.