Налоговики заявили о практически полном сборе НДС в России благодаря новым технологиям

Как сообщает The Financial Times, в РФ кассовый разрыв составляет 1%, в то время как в Великобритании - 9,1%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Реальные поступления в бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) благодаря использованию современных информационных технологий (IT) всего на 1% меньше сумм, подлежащих уплате, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в интервью Financial Times.

По его словам, до начала широкого использования информационных технологий этот кассовый разрыв составлял порядка 20%.

Нынешняя ситуация с взиманием НДС в РФ значительно лучше, нежели в Великобритании. По данным британской налоговой службы, недобор этого налога составляет 9,1%, говорится в материале FT.

Общие поступления в российский бюджет от НДС в январе-мае 2019 года возросли на 13,1%, до 1,576 трлн рублей, говорил Мишустин на расширенном заседании коллегии ФНС в Санкт-Петербурге в июне. В целом за период 2014-2018 годов они увеличились на 64%, тогда как номинальный объем потребительских расходов - только на 21%, отметил Мишустин в интервью FT.

Отслеживание входящего и исходящего НДС с помощью IT-системы "АСК НДС-2" приводит к тому, что налогоплательщики добровольно доплачивают НДС. За три месяца 2019 года объем "уточненных" обязательств составил почти 29 млрд рублей, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщала ФНС.

Возможный спектр применения новых технологий, используемых для учета и сбора НДС в России, не ограничивается налоговой сферой, отмечает FT. Их можно использовать, например, для более точного расчета инфляции.

Между тем в Великобритании потребительские цены по-прежнему считаются вручную - раз в месяц сотрудники Национального статистического управления (ONS) идут в магазины и фиксируют цены на товары из определенного списка, отмечает издание. А технологии, имеющиеся на вооружении у ФНС, позволяют получать данные обо всех покупках на всей территории страны, говорит Мишустин.

По словам главы Центра налоговой политики и налогового администрирования при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Паскаля Сен-Амана, налоговые органы получают огромные преимущества от сбора информации в режиме реального времени, поскольку так они могут обеспечить поступление всех причитающихся сумм.

"Речь идет о сотнях миллиардов по всему миру", - добавил он.

Среди стран, использующих технологии для оперативного сбора данных о налогах, Россия находится в числе лидеров, отмечает FT.