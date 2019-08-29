ФНС начала сообщать россиянам о долгах через смс и приложение

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба начала рассылать должникам напоминания о необходимости уплаты налога по электронной почте, через смс и через банковское приложение, сообщили в ФНС "Российской газете".

В службе уточнили, что последние две опции пока подключены в тестовом режиме. С согласия гражданина можно также получать уведомления о неоплаченных налогах через работодателя.

Кроме того, мобильные офисы ФНС работают в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах. Там должники могут узнать, какая у них есть задолженность и узнать, как быстрее оплатить ее.

Как констатируют в ФНС, долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6%. Это самый низкий показатель за последние пять лет.

В деньгах сумма задолженности по данным на 1 августа 2019 года составляла 152 миллиарда рублей. В 2016 году эта цифра была на 12% больше.