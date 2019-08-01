Поиск

Российская "дочка" Great Wall вложит более 42 млрд рублей в новый автозавод

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская "дочка" китайского автоконцерна Great Wall - ООО "Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус" - готово в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) вложить более 42 млрд рублей в создание автозавода с глубокой локализацией компонентов. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Решение о возможности заключения СПИК с "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" было принято на заседании межведомственной комиссии. Планируется построить завод по производству автомобилей, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей, говорится в сообщении ведомства.

Компания приняла на себя обязательства по инвестициям в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов. Среди них - двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Новость дополняется

Great Wall РФ

Новости

Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США

Собянин решил построить еще одну станцию Кольцевой линии метро

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

Глава Калмыкии пожаловался Путину, что доступ к чистой воде есть у 7,4% населения

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Цена на нефть Brent поднялась до максимума с середины июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');