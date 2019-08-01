Российская "дочка" Great Wall вложит более 42 млрд рублей в новый автозавод

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российская "дочка" китайского автоконцерна Great Wall - ООО "Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус" - готово в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) вложить более 42 млрд рублей в создание автозавода с глубокой локализацией компонентов. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Решение о возможности заключения СПИК с "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" было принято на заседании межведомственной комиссии. Планируется построить завод по производству автомобилей, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей, говорится в сообщении ведомства.

Компания приняла на себя обязательства по инвестициям в объеме более 42 млрд рублей в создание производства автомобилей в SUV сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов. Среди них - двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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