Китайская Great Wall подписала специнвестконтракт с Минпромторгом РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подписал первый специнвестконтракт (СПИК) с китайским автопроизводителем - дочерней компанией китайского автоконцерна Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус"), выпускающей внедорожники Haval на автозаводе в Тульской области.

Как сообщалось, в августе 2019 года в силу вступил обновленный СПИК 2.0. В то же время ряд проектов еще до его утверждения получил одобрение межведомственной комиссии, не успев завершить техническую процедуру подписания специнвестконтрактов по более выгодным, старым условиям. Такая ситуация возникла, в частности, со СПИКом Haval в РФ. В июле Госдума приняла закон, который позволил Great Wall подписать одобренный СПИК на старых условиях.

"Высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность китайского производителя на российском рынке. Реализация СПИКа гарантирует долгосрочное развитие компании на территории России в области локализации ключевых компонентов, узлов и систем", - цитирует пресс-служба Минпромторга главу ведомства Дениса Мантурова.

В ведомстве отмечают, что автопроизводитель взял на себя серьезные обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. "Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7 тыс. баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции (в рамках СПИКа - ИФ) составят 42,4 млрд рублей", - подчеркивает Минпромторг.

В свою очередь, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что власти региона приветствуют решение руководства Great Wall реализовать вторую очередь проекта.

"Уверен, что у автомобилей марки Haval большое будущее не только на российском рынке, но и в СНГ и Европе. Правительство Тульской области будет и впредь создавать все необходимые условия, чтобы этот проект был успешно воплощен в жизнь", - отметил глава региона, процитированный в сообщении Минпромторга.

По словам президента Haval в России Чжана Цзюньсюе, компания продолжит инвестировать в российское производство.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Сейчас там выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. единиц в год, планируемая производственная мощность - 150 тыс. единиц в год.

Следующим этапом локализации Haval в России станет запуск завода по производству двигателей. Компания завершила его проектирование, строительство планируется закончить к концу 2022 года.

Планируется, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Производственный комплекс площадью 10 тыс. кв. м будет расположен на территории действующего завода Haval в Тульской области. Там будут задействованы 300 сотрудников, говорится в пресс-релизе Минпромторга.