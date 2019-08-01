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НПФ группы "Регион" продали на бирже принадлежащие им доли в ОВК

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), контролируемые группой "Регион", продали на бирже принадлежащие им доли в ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК). Об этом пишет в четверг "Коммерсантъ".

Как отмечается, за две минуты на Московской бирже 31 июля было продано 23 млн акций ОВК (около 19,8%). Средневзвешенная цена составила около 425 рублей. "Общий объем торговли бумагами в эти минуты превысил 9,7 млрд руб. - это максимальный объем сделок в один торговый день за всю публичную историю эмитента", - отмечает газета.

Большинство фондов, входящих в пенсионный дивизион "Региона", активно избавляются от активов, среди которых много долевых инструментов, приобретенных прежним менеджментом, отмечает издание. "Например, в конце прошлого года НПФ "Будущее" продал большую часть пакета акций "Росгосстраха", а в I квартале - избавился от остатков его бумаг", - пишет "Коммерсантъ".

О том, что и в этот раз продавцом выступили именно фонды пенсионного дивизиона группы, рассказали два собеседника газеты, знакомые с положением дел в УК "Регион Траст". В фондах "Региона" и самой группе не ответили на запрос издания.

Возможным покупателем могли выступить структуры "Финансовой корпорации "Открытие" (ФКО) или банк "Траст" (оба принадлежат ЦБ), предполагает бывший сотрудник НПФ, входящих в пенсионный дивизион "Региона". "Траст" недавно стал владельцем 5,7% акций ОВК, принадлежавших "Открытие Холдингу", как говорил его представитель, "по отступному в счет задолженности" перед банком.

Если сделка 31 июля прошла с ФКО и "Трастом", то их суммарная доля значительно превысила 30%, что может потребовать обязательной оферты для остальных миноритариев, отмечает "Коммерсантъ". В "Трасте" и "ФК "Открытие" отказались от комментариев газете.

"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительными производствами в Тихвине, вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс", инжиниринговым центром, оператором Unicon 1520, занимается выпуском компонентов для подвижного состава.

Крупнейшим владельцем ОВК является группа "Открытие" (под контролем Центрального банка РФ) с долей 24,3% (через подконтрольные негосударственные пенсионные фонды).

Кроме того, 15% акций владеет Эмиль Пирумов. Ранее он руководил ООО "Сколково Менеджмент" и ООО "ГЭС-2" (одноименная электростанция в центре Москвы). До этого 14,8% принадлежало АО "Первая тяжеловесная компания" Александра Несиса и "дружественных ему инвесторов". У ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева - 10,4% акций, у структуры государственной корпорации "Ростех" - АО "Концерн "Уралвагонзавод" - 9,3%. АО "Открытие Холдинг" (актив бывших владельцев ФК "Открытие" Вадима Беляева и его партнеров) владеет 2,2% акций. Free float - 12,5%.

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