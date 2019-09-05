"Регион" продал долю в ОВК в рамках стратегии по выходу из высокорисковых активов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Регион" продала свой пакет акций ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК) в рамках стратегии по выходу из высокорисковых активов.

"Мы в январе составляли инвестиционную стратегию, а в марте ее утверждали и решили, что от всех высокорисковых активов избавляемся, все выставляем на продажу. К таким активам относятся все акции, в том числе ОВК, которое мы продаем достаточно давно", - заявила куратор пенсионного бизнеса "Региона" Галина Морозова в интервью "Коммерсанту", опубликованном в четверг.

"До "Объединенной вагонной компании" не доходили руки. Но когда спецдеп выставил нам нарушение, после того как акции ОВК выпали из первого котировального уровня листинга Московской биржи, мы на следующий же день собрали инвестиционный комитет и выставили указание продать эти акции немедленно", - добавила она.

Около месяца назад структуры собственников ИК "Регион" продали 19,8% акций "Объединенной вагонной". При этом банк "Траст" увеличил свой пакет в ОВК с 5,7% до 25,5%. Теперь с учетом 24,3% акций группы "Открытие" суммарная доля финансовых организаций, находящихся под контролем Центрального банка РФ, близка к контрольной - 49,8%.

По словам Морозовой, сделка была биржевой, и она не знает, кто был покупателем. "Но если вы говорите, что это "Траст", то я догадываюсь, почему они купили. Им, наверное, был интересен одномоментно такой объем. Мы же выставили на продажу сразу все, а не дробными частями", - добавила она при этом.

"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительными производствами в Тихвине, вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс", инжиниринговым центром, оператором Unicon 1520, занимается выпуском компонентов для подвижного состава.

Примерно 15% акций "Объединенной вагонной компании" владеет Эмиль Пирумов. Ранее он руководил ООО "Сколково Менеджмент" и ООО "ГЭС-2" (одноименная электростанция в центре Москвы). До этого 14,8% принадлежало АО "Первая тяжеловесная компания" Александра Несиса и "дружественных ему инвесторов".

У ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева - 10,4% акций, у структуры государственной корпорации "Ростех" - АО "Концерн "Уралвагонзавод" - 9,3%. АО "Открытие холдинг" (актив бывших владельцев "ФК Открытие" Вадима Беляева и его партнеров) владеет 2,2% акций. Free float - 12,5%.