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Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг снижаются после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Dow Jones.

В среду котировки достигали максимальных значений за последние две недели на данных о падении запасов нефти в США на прошедшей неделе.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель. В среду их цена поднялась на $0,45 (на 0,7%), составив на закрытие $65,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,72 (на 1,23%) - до $57,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,53 (на 0,91%) и завершила день на отметке $58,58 за баррель.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл не ожидает продолжительного периода сокращения процентных ставок. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам июльского заседания американского ЦБ, на котором базовая ставка была снижена на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Уменьшение произошло впервые с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка, хотя некоторые эксперты не исключали возможности более значительного сокращения - на 0,5 п.п.

Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой нежели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышения резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизилась на 1% - до 441,8 юаня за баррель. Днем ранее она увеличилась на 0,5%.

нефть Brent

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