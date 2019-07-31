ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года

Регулятор понизил ставку на 0,25 процентных пункта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Такого решения ожидали рынки и большинство аналитиков.

Регулятор США понизил базовую ставку впервые с 2008 года. После прошлого заседания ФРС дала понять, что готова снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики: из коммюнике исчезли слова о том, что регулятор готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.



Нынешнее решение Федрезерв связал со стремлением максимально поддержать ситуацию на рынке труда и стабильность цен, а также с учетом последних изменений в глобальной экономике и сдержанного инфляционного давления.

Ранее президент Дональд Трамп не раз критиковал ФРС за недостаточно мягкую денежно-кредитную политику и ставил в пример регуляторов Евросоюза и Китая.