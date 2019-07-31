Поиск

ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года

Регулятор понизил ставку на 0,25 процентных пункта

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25%, говорится в сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Такого решения ожидали рынки и большинство аналитиков.

Регулятор США понизил базовую ставку впервые с 2008 года. После прошлого заседания ФРС дала понять, что готова снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики: из коммюнике исчезли слова о том, что регулятор готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Нынешнее решение Федрезерв связал со стремлением максимально поддержать ситуацию на рынке труда и стабильность цен, а также с учетом последних изменений в глобальной экономике и сдержанного инфляционного давления.

Ранее президент Дональд Трамп не раз критиковал ФРС за недостаточно мягкую денежно-кредитную политику и ставил в пример регуляторов Евросоюза и Китая.

ФРС США

Новости по теме

Новости

Собянин решил построить еще одну станцию Кольцевой линии метро

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

Глава Калмыкии пожаловался Путину, что доступ к чистой воде есть у 7,4% населения

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Цена на нефть Brent поднялась до максимума с середины июля

"Газпром" ликвидирует некогда крупнейшую строительную "дочку"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');