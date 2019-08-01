Поиск

Выручка "Ашана" в России снижалась три года подряд

В 2018 году показатель снизился на 8% - до 270,66 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Выручка ритейлера "Ашан" (принадлежит французскому Auchan Retail) в России снижается третий год подряд, следует из данных "СПАРК-Интерфакс". В 2018 году показатель снизился на 8% - до 270,66 млрд рублей с 294,32 млрд рублей в 2017 году.

В 2017 году выручка компании снизилась на 6,3%, в 2016 году - на 3,2%.

Валовая прибыль ритейлера в 2018 году сократилась на 2,9%, до 73,33 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 1,4%, до 60,1 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 13,2 млрд рублей по сравнению с 16,2 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль компании упала на 29,8%, до 2,65 млрд рублей.

Выручка ООО "Атак" (развивает супермаркеты ритейлера) в 2018 году снизилась на 7,8%, до 57 млрд рублей.

Auchan работает на российском рынке с 2002 года. Компания была лидером в сегменте гипермаркетов, но по итогам 2017 года уступила первое место по выручке "Ленте". Сейчас Auchan развивает в России четыре формата - классические гипермаркеты, ситисторы (компактные гипермаркеты), супермаркеты (все - под брендом "Ашан") и магазины "у дома" ("Мой Ашан"). Гендиректор компании в России Франсуа Реми в конце прошлого года прогнозировал, что в 2019 году "Ашан" откроет два гипермаркета (против шести в 2018 году), а также нескольких супермаркетов и ситисторов, "но ускоренное развитие планируется в 2020-2021 году". Причем "Ашан" будет делать ставку на магазины небольших форматов.

Ашан Auchan

Новости по теме

Новости

В Подмосковье впервые за 50 лет организуют регулярные вертолетные рейсы

Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Путин одобрил льготы на Приобском месторождении для "Роснефти" и "Газпром нефти"

Антипинский НПЗ вернулся на торги топливом на бирже в Петербурге

Трамп остался недоволен первым за 10 лет снижением ставки ФРС США

Собянин решил построить еще одну станцию Кольцевой линии метро

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона ЦСКА, построенного на его деньги

Глава Калмыкии пожаловался Путину, что доступ к чистой воде есть у 7,4% населения

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');