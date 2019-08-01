Выручка "Ашана" в России снижалась три года подряд

В 2018 году показатель снизился на 8% - до 270,66 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Выручка ритейлера "Ашан" (принадлежит французскому Auchan Retail) в России снижается третий год подряд, следует из данных "СПАРК-Интерфакс". В 2018 году показатель снизился на 8% - до 270,66 млрд рублей с 294,32 млрд рублей в 2017 году.

В 2017 году выручка компании снизилась на 6,3%, в 2016 году - на 3,2%.

Валовая прибыль ритейлера в 2018 году сократилась на 2,9%, до 73,33 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 1,4%, до 60,1 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 13,2 млрд рублей по сравнению с 16,2 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль компании упала на 29,8%, до 2,65 млрд рублей.

Выручка ООО "Атак" (развивает супермаркеты ритейлера) в 2018 году снизилась на 7,8%, до 57 млрд рублей.

Auchan работает на российском рынке с 2002 года. Компания была лидером в сегменте гипермаркетов, но по итогам 2017 года уступила первое место по выручке "Ленте". Сейчас Auchan развивает в России четыре формата - классические гипермаркеты, ситисторы (компактные гипермаркеты), супермаркеты (все - под брендом "Ашан") и магазины "у дома" ("Мой Ашан"). Гендиректор компании в России Франсуа Реми в конце прошлого года прогнозировал, что в 2019 году "Ашан" откроет два гипермаркета (против шести в 2018 году), а также нескольких супермаркетов и ситисторов, "но ускоренное развитие планируется в 2020-2021 году". Причем "Ашан" будет делать ставку на магазины небольших форматов.