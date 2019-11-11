Auchan назначил выходца из X5 гендиректором российского подразделения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер Auchan, выручка которого в России падает последние три года, сменил гендиректора российского подразделения.

"Чтобы дать новый импульс деятельности Auchan Retail в России и ускорить восстановление, начатое в 2018 году, президент Auchan Retail Эдгар Бонт принял решение назначить Йоханнеса Толая на должность генерального директора "Ашан Ритейл Россия", - сообщила компания.

Новый руководитель Auchan в России проработал на рынке российского ритейла 17 лет, до этого он работал в Германии в таких компаниях, как Bauhaus и Globus. В 2004-2016 годах он работал в сети Globus в России, где занимал различные должности, прежде чем был назначен гендиректором. Затем он работал консультантом для игроков российского рынка продуктового ритейла, занимал должность коммерческого директора и был членом правления X5 Retail Group.

Толай сменит Франсуа Реми, который возглавлял "Ашан" с июля 2017 года. "Я благодарю Франсуа Реми за то, что он проводил трансформацию "Ашан Ритейл Россия" в течение последних двух лет. Под его руководством российское подразделение, стратегическое для группы, стало развиваться в направлении модели, которая больше соответствует ожиданиям российских потребителей. Теперь нам нужно двигаться дальше и быстрее", - заявил глава Auchan Retail Бонт, процитированный в сообщении.

Auchan, работающий на российском рынке с 2002 года, сегодня сталкивается с рядом вызовов в РФ в условиях возросшей конкуренции на фоне резкого падения потребительского спроса после кризиса 2014 года. C учетом резкого снижения продаж приоритет компании на 2019-2020 годы - "достижение наиболее эффективных результатов", заявили представители ритейлера.

В то же время Auchan должен реагировать на глобальные изменения предпочтений российских потребителей. "Теперь помимо низких цен и рекламных акций они (покупатели - ИФ) все чаще ищут более качественное, диверсифицированное и местное предложение, которое лучше отвечает их новым ожиданиям в отношении продуктов питания, экономики и экологии", - отмечается в сообщении ритейлера.

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail. Компания работает на российском рынке с 2002 года. На сегодняшний день "Ашан" управляет магазинами четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Ашан" третий год подряд снижает выручку в России. По данным "СПАРКа", выручка ООО "Ашан" (управляет гипермаркетами сети) в 2018 году упала на 8% - до 270,66 млрд рублей с 294,32 млрд рублей в 2017 году. В 2017 году выручка компании снизилась на 6,3%, в 2016 году - на 3,2%.

Чистая прибыль "Ашана" в 2019 году упала на 29,8%, до 2,65 млрд рублей.