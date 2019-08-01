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"Матч ТВ" в 2018 году впервые вышел на прибыль

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Минувший год стал самым финансово удачным для телеканала "Матч ТВ", свидетельствует его отчетность.

Выручка ООО "Национальный спортивный телеканал" (оператор канала) по РСБУ в 2018 году выросла на 21,6% - с 12,59 млрд до 15,32 млрд рублей. Канал, который начал работу с ноября 2015 года и по итогам 2017 года почти вышел в ноль, но все еще оставался в убытках, получил в 2018 году 1,59 млрд рублей чистой прибыли.

"Четные" годы для российских спортивных медиа традиционно являются более успешными, чем "нечетные", из-за проведения зимних или летних Олимпийских игр и чемпионатов мира или Европы по футболу. В 2018 году наиболее привлекательное для рекламодателей спортивное событие - футбольный ЧМ - проходило в России.

"Матч ТВ" входит в "Газпром медиа" (группа Газпромбанка).

Матч ТВ

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