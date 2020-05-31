"Матч ТВ" в "нечетный год" сократил выручку на 3,3%, остался прибыльным

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ", для которого год российского чемпионата мира по футболу стал самым финансово удачным в истории, в 2019 году сократил выручку и чистую прибыль.

"Четные" годы для российских спортивных медиа традиционно являются более успешными, чем "нечетные", из-за проведения зимних или летних Олимпийских игр и чемпионатов мира или Европы по футболу.

В 2018 году наиболее привлекательное для рекламодателей спортивное событие - футбольный ЧМ - проходило в России. Выручка ООО "Национальный спортивный телеканал" (оператор канала) по РСБУ в 2018 году выросла на 21,6% - с 12,59 млрд до 15,32 млрд рублей. Канал, который начал работу с ноября 2015 года и по итогам 2017 года почти вышел в ноль, но все еще оставался в убытках, получил в 2018 году 1,59 млрд рублей чистой прибыли.

В пятницу, 29 мая, в системе "СПАРК-Интерфакс" была раскрыта отчетность телеканала по РСБУ за 2019 год. Выручка "Матч ТВ" упала на 3,3% - до 14,82 млрд рублей. Чистая прибыль в "нечетный год" сократилась на 41,3% - до 931,6 млн рублей.

Расходы федерального спортивного телеканала на оплату труда работников выросли с 2,47 до 3,08 млрд рублей.

"Матч ТВ" входит в "Газпром медиа" (группа Газпромбанка)