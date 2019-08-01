Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.

"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.

В то же время президент заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с США по всеобъемлющему торговому соглашению".