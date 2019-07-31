Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока

Министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в Шанхае Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.

Американская делегация, которую возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, вышла из зала заседаний, сфотографировалась с китайскими коллегами во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и направилась в сторону аэропорта.

Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

Между тем во вторник президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал КНР за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США. Он также предположил, что Пекин ждет, что в 2020 году Трамп не будет переизбран на пост президента, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая 2019 года перед самым началом вашингтонского раунда переговоров. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке введения повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

О возобновлении переговоров договорились председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп в кулуарах саммита G20 в японской Осаке в июне.